8 أشخاص بينهم 3 عناصر بـ “قسد” ضحايا الفلتان الأمني في ريف دير الزور.. في ظل انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اغتيالات جديدة في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث قتل عنصرا في قوات “قسد” برصاص مجهولين في قرية الهرموشية بريف ديرالزور الغربي.

على صعيد متصل، اغتيل عنصرا آخر في قرية العزبة شمال مدينة ديرالزور. كما اغتال مجهولون بالرصاص مواطنا يعمل بالمصالحات مع النظام في قرية الحلوة بالقرب من مدينة البصيرة. وعُثرأيضا على جثة مواطن قتل بالرصاص في حويجة بلدة ذيبان، بعد اختفائه قبل أيام. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اغتيال عناصر ملثمة عنصرا في قوات “قسد” في قرية ضمان بريف دير الزور الشرقي. وفي حادثة مشابهة، اغتال ملثمون مواطنا داخل محله في قرية الحلوة بريف دير الزور الشرقي. وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن قوات التحالف نفذت إنزالا جويا على منزله قبل أيام وقتلت خلاله أمنيا في تنظيم “الدولة الإسلامية” كان مختبئ لديه في المنزل.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 446 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 144 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 298 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.