مقاتلات النظام والروس تواصل قصف مناطق “جبل الزاوية”.. والمدفعية التركية تقصف مواقع النظام شرق إدلب

شنت طائرات النظام الحربية وطائرات “الضامن” الروسي غارات جوية، صباح اليوم، طالت مناطق متفرقة من جبل الزاوية جنوب إدلب، حيث طال القصف الجوي كل من كفرنبل وحزارين وبسقلا وتل النار وكفرسجنة وكنصفرة وأحسم، تزامنا مع قصف صاروخي مكثف يستهدف المنطقة من قبل قوات النظام، بالإضافة لقصف صاروخي طال مناطق في ريف حلب الغربي.

كما رصد “المرصد السوري”، صباح اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية المتمركزة في محيط سراقب استهدف مواقع النظام في النيرب شرق إدلب، ودارت اشتباكات عنيفة على محاور تل النار – كفرسجنة والشيخ دامس جنوب إدلب بين الفصائل والمجموعات الجهادية من جهة وقوات النظام من جهة أُخرى.