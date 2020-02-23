بينهم سيدة.. “الأمن السياسي” يعتقل عددا من المواطنين من مدينة التل في ريف دمشق الغربي

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن دوريات تابعة لفرع الأمن السياسي، نفذت حملة دهم اعتقلت خلالها 6 شبان وسيدة في مدينة التل غرب العاصمة دمشق.

وتركزت حملة المداهمات في أحياء التل الشرقية، تزامناً مع نشر حواجز مؤقتة تابعة للفرع ذاته في كافة أحياء المدينة.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن دوريات “الأمن السياسي” اعتقلت 3 أشخاص من العاملين في مجال الصرافة وتحويل الأموال في السوق السوداء في المدينة. وأشارت مصادر “المرصد السوري” إلى أن “الأمن السياسي” اعتقل امرأة من سكان المدينة من مكتب أحد مخاتير الأحياء في حي السرايا بعد استدعائها إليه، لافتةً إلى أن التحقيقات دارت حول مكالمات هاتفية أجرتها مع ولدها المهجر إلى الشمال السوري.