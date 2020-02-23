قصف جوي روسي يستهدف محيط تجمع “القوات التركية” جنوب مدينة إدلب.. وتعزيزات ضخمة لقوات النظام على مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب

23 فبراير,2020
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نفذت الطائرات الروسية عدة غارات جوية استهدفت محيط تجمع “القوات التركية” المتمركزة في معسكر المسطومة جنوب مدينة إدلب. كما رصد “المرصد السوري” تعزيزات ضخمة لقوات النظام متمثلة بعشرات العناصر المشاة وآليات ثقيلة على محور كفر سجنة في جبل الزاوية جنوب إدلب، كما شنت الطائرات الروسية غارات جوية جديدة طالت مناطق متفرقة من جبل الزاوية وجبل الأربعين جنوب إدلب، بالإضافة لقصف صاروخي مستمر بعشرات القذائف الصاروخية يطال مناطق جبل الزاوية.

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