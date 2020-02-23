أكثر من 60 آلية عسكرية تركية تدخل جبل الزاوية جنوب إدلب.. تزامنا مع تعزيزات النظام والغارات الروسية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري جديد لـ”القوات التركية” من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون مؤلف من نحو 65 آلية عسكرية تحوي على جنود وآليات ثقيلة توجهت نحو مناطق إحسم والبارة ومحيط كفرنبل في جبل الزاوية جنوب إدلب.

تزامنا مع قصف جوي روسي يطال محيط الرتل التركي في البارة ومناطق متفرقة من جبل الزاوية بالإضافة لقصف صاروخي مستمر على المنطقة، يأتي ذلك بالتزامن مع تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات النظام وصلت إلى محاور كفرسجنة وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 2765 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7600 جندي تركي.