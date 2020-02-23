قتلى وجرحى بهجوم لـ “المجموعات الجهادية” على مواقع النظام في ريف حماة الغربي.. والطيران الروسي يستهدف محيط نقطة المراقبة التركية في المنطقة

نفذت “المجموعات الجهادية” هجوماً على تمركزات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محور “حرش الكركات” في ريف حماة الغربي، واستمرت الاشتباكات لنحو ساعة متواصلة أسفرت عن مقتل 3 عناصر من من قوات النظام وجرح آخرين بالإضافة لمقتل عنصرين من “المجموعات” الجهادية. وشنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية بالصواريخ الفراغية استهدف محيط نقطة المراقبة التركية في قرية شيرمغار بريف حماة الغربي بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف يطال المنطقة