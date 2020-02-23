مدير “المرصد السوري”: بالتزامن مع وصول حشود لقوات النظام إلى محيط جبل الزاوية كان هناك استهداف لمحيط تجمع القوات التركية في معسكر المسطومة جنوب إدلب على طريق أريحا – إدلب واستهداف محيط الأرتال التركية في جبل الزاوية، هذا الاستهداف هو رسائل روسية واضحة لتركيا بأن الاستهداف سيكون لأي نقطة وأي تحرك للقوات التركية، اليوم كان هناك عشرات الضربات الجوية الروسية تتركز بشكل أساسي على جبل الزاوية بالتزامن مع دخول 65 آلية تركية إلى محافظة إدلب وتوجهت إلى بلدات جبل الزاوية التي تسعى قوات النظام للتقدم فيها والسيطرة عليها تمهيداً لفتح معركة طريق حلب – اللاذقية الذي يتفرع عن طريق حلب – دمشق الدولي، هناك 8 قتلى من قوات النظام نتيجة استهدافهم من قبل المجموعات الجهادية في ريف حماة وفي ريف إدلب، بعد وصول تعزيزات لقوات النظام إلى جبل الزاوية بدأت موجة نزوح جديدة من جبل الزاوية إلى الحدود مع لواء إسكندرون وباتجاه شمال حلب، الوضع الإنساني بالنسبة للمدنيين مأساوي وكارثي لم يروا مثله منذُ انطلاق الثورة السورية، بالتزامن مع ذلك قوات “حرس الحدود التركية” تمنع دخول أي مواطن سوري إلى داخل الأراضي التركية، منذُ أن أغلقت قوات “حرس الحدود التركية” حدودها مع سوريا ضمن مايعرف باتفاقية أوربا – تركيا بحسب توثيق المرصد السوري استشهد ما لا يقل عن (442) مدنياً برصاص “حرس الحدود التركي”.

مدير "المرصد السوري": بالتزامن مع وصول حشود لقوات النظام إلى محيط جبل الزاوية كان هناك استهداف لمحيط تجمع القوات التركية في معسكر المسطومة مدير "المرصد السوري": بالتزامن مع وصول حشود لقوات النظام إلى محيط جبل الزاوية كان هناك استهداف لمحيط تجمع القوات التركية في معسكر المسطومة جنوب إدلب على طريق أريحا – إدلب واستهداف محيط الأرتال التركية في جبل الزاوية، هذا الاستهداف هو رسائل روسية واضحة لتركيا بأن الاستهداف سيكون لأي نقطة وأي تحرك للقوات التركية، اليوم كان هناك عشرات الضربات الجوية الروسية تتركز بشكل أساسي على جبل الزاوية بالتزامن مع دخول 65 آلية تركية إلى محافظة إدلب وتوجهت إلى بلدات جبل الزاوية التي تسعى قوات النظام للتقدم فيها والسيطرة عليها تمهيداً لفتح معركة طريق حلب – اللاذقية الذي يتفرع عن طريق حلب – دمشق الدولي، هناك 8 قتلى من قوات النظام نتيجة استهدافهم من قبل المجموعات الجهادية في ريف حماة وفي ريف إدلب، بعد وصول تعزيزات لقوات النظام إلى جبل الزاوية بدأت موجة نزوح جديدة من جبل الزاوية إلى الحدود مع لواء إسكندرون وباتجاه شمال حلب، الوضع الإنساني بالنسبة للمدنيين مأساوي وكارثي لم يروا مثله منذُ انطلاق الثورة السورية، بالتزامن مع ذلك قوات "حرس الحدود التركية" تمنع دخول أي مواطن سوري إلى داخل الأراضي التركية، منذُ أن أغلقت قوات "حرس الحدود التركية" حدودها مع سوريا ضمن مايعرف باتفاقية أوربا – تركيا بحسب توثيق المرصد السوري استشهد ما لا يقل عن (442) مدنياً برصاص "حرس الحدود التركي". Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 23, 2020