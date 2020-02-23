روسيا: آليات فض النزاع مع الأمريكيين في سوريا ترقى إلى مستوى التنسيق

23 فبراير,2020
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أشاد مسؤول روسي بفعالية ” آليات فض النزاع” بين قوات بلاده والولايات المتحدة في سوريا.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في حديث إلى القناة الأولى الروسية أمس السبت: “آليات فض النزاع (مع القوات الأمريكية) تعمل وهي فعالة جدا. ثمة تفاهم واضح بشأن العمليات التي ينفذها الطرفان في كل منطقة، والحديث يدور فعليا عن التنسيق بينهما”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الجانب الأمريكي هو من يفضل لدواع سياسية استخدام مصطلح “فض النزاع” للإشارة إلى هذه العملية.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية أنباء عن زيادة التوتر بين قوات روسيا والولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، وبعد سلسلة حوادث بين الطرفين، آخرها حادث وقع بين مدرعتين روسية وأمريكية على الطريق M4.

المصدر: نوفوستي

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