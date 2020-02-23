المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تدفع بمزيد من القوات نحو نقاط المراقبة داخل سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، إن رتلاً عسكرياً تركياً من معبر خربة الجوز الحدودي مع لواء إسكندرون مؤلف من 10 آليات توجه نحو نقطة المراقبة التركية المتمركزة في بلدة إشتبرق في ريف إدلب الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الأحد)، استقدام تركيا تعزيزات عسكرية جديدة نحو الأراضي السورية، حيث دخل رتل عسكري تركي عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال مدينة إدلب.

ويتألف الرتل العسكري التركي من نحو 80 آلية عسكرية واتجه نحو المواقع التركية في إدلب، حسب الموقع الرسمي للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبهذه التعزيزات، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من 2 فبراير (شباط) الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 2700 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية. وتحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7400 جندي تركي.

المصدر:بيروت نيوز