المرصد السوري لحقوق الانسان:مواجهات عنيفة بين فصائل سورية مسلحة وقوات الأسد بريف أدلب الجنوبي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس (السبت)، إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، على محور تل النار بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بوابل من القذائف محاور حاس وكفرسجنة، كما طاول القصف بلدات ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية، فيما استهدفت الفصائل المعارضة تجمعات قوات النظام في بلدة مدايا في الريف ذاته.

وذكر المرصد السوري أن القصف الجوي من الطائرات الحربية الروسية مستمر، حيث استهدفت كل من كفرنبل وحزارين ومحاور ريف إدلب الجنوبي. وبذلك، يرتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 115، استهدفت كل من كفرنبل والبارة واحسم وبينين والفطيرة وسرجة وجوزف وأماكن أخرى بجبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 22، استهدفت مناطق في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي.

كما وثق المرصد السوري، مقتل طفلة جراء قصف جوي روسي على قرية جوزف بجبل الزاوية.

في موازاة ذلك، أعلن المرصد عن ارتفاع أعداد النازحين من إدلب منذ بدء الهجوم البري في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى حوالى 430 ألف مدني.

كما ارتفع العدد الإجمالي للنازحين منذ مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2019، إلى أكثر من مليون و200 ألف نازح من إدلب وحلب.

المصدر: lebanon times