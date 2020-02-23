“قسد” تشتبك مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. وانفجار سيارة مفخخة بالقرب من سيارة عسكرية في ريف دير الزور

23 فبراير,2020
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محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان:
انفجرت سيارة مفخخة على الطريق العام دير الزور – البصيرة، بالقرب من قرية أبريهة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، تزامنا مع مرور سيارة عسكرية تابعة لـ”قسد”، ما تسبب بوقوع أضرار مادية. 
على صعيد متصل، اشتبكت قوات مجلس هجين العسكري التابعة لـ”قسد” مع 4 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تمكنت قوات المجلس العسكري من قتل أحدهم واعتقال اثنين، فيما غرق الرابع في مياه نهر الفرات أثناء محاولته الهرب إلى مناطق سيطرة النظام.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير/شباط، 6 حالات اغتيال في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث قتل عنصرا في قوات “قسد” برصاص مجهولين في قرية الهرموشية بريف ديرالزور الغربي.
كما اغتيل عنصرا آخر في قرية العزبة شمال مدينة ديرالزور. 
واغتال مجهولون بالرصاص مواطنا يعمل بالمصالحات مع النظام في قرية الحلوة بالقرب من مدينة البصيرة.
وعُثر أيضا على جثة مواطن قتل بالرصاص في حويجة بلدة ذيبان، بعد اختفائه قبل أيام.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا، اغتيال عناصر ملثمة عنصرا في قوات “قسد” في قرية ضمان بريف دير الزور الشرقي. وفي حادثة مشابهة، اغتال ملثمون مواطنا داخل محله في قرية الحلوة بريف دير الزور الشرقي. وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن قوات التحالف نفذت إنزالا جويا على منزله قبل أيام وقتلت خلاله أمنيا في تنظيم “الدولة الإسلامية” كان مختبئ لديه في المنزل.

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