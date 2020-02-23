مدير "المرصد السوري": ما يهمنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه يوجد أكثر من مليون ومئتي ألف مدني نزحوا خلال شهرين وهم في العراء الآن

مدير "المرصد السوري": ما يهمنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه يوجد أكثر من مليون ومئتي ألف مدني نزحوا خلال شهرين وهم في العراء الآن.. هل سيعمل الاجتماع القادم في الخامس من آذار على القضية الإنسانية؟ بعد أن توقفت قوات النظام عن التقدم في منطقة "خفض التصعيد" أيام عدة.. اليوم قوات النظام بدأت في التقدم باتجاه جبل الزاوية وسيطرت على قريتين بالقرب من مدينة معرة النعمان.. الغارات الروسية تتركز على مناطق في جبل الزاوية كما استهدفت القوات التركية 4 مرات خلال اليوم من قبل طائرات النظام الحربية والطائرات الروسية في كل من معسكر المسطومة وجبل الزاوية وشير مغار أسفرت عن وقوع جرحى في صفوف الجنود الأتراك.. أوضاع النازحين تتفاقم بشكل كبير جدا تزامنا مع ازدياد عددهم نتيجة العملية العسكرية.. أكثر من 300 قرية وبلدة باتت خالية أو شبه خالية من سكانها بشكل كامل منذ بدء العملية العسكرية في نيسان الفائت عبر مراحل عدة.. الطائرات الروسية قصفت بلدة النيرب التي كانت تتمركز فيها قوات تركية وقتل حينها جنديين تركيين باعتراف الأتراك.اليوم أردوغان يعمل على التغيير الديمغرافي كما في عفرين التي تم تفريغها من سكانها بينما تعمل تركيا على توطين آخرين في المنطقة.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 23, 2020