المرصد السوري لحقوق الانسان:اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا والنظام شمال الرقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، إن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الجيش السوري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قرية بير كنو بريف تل أبيض شمال الرقة، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف على محاور تل أبيض.

وأكد المرصد في بيان، أن قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية، استهدف قرى الياشلي والصيادة في الريف الشمالي الغربي لمدينة منبج شرق حلب، كما استهدفت القوات التركية المحاور التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية في تلك المنطقة.

على صعيد متصل، ردت قوات سوريا الديمقراطية على مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، فيما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى كوبرلك وعبدوكوي والفاطسة والحرية شمال بلدة عين عيسى بريف الرقة.

المصدر:موقع 24 الاخباري