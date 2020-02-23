المرصد السوري لحقوق الانسان غارات روسية على محيط تجمع للقوات التركية

يبدو أن المُواجهة الروسية التركية للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية، قد بدأت في إدلب، بعد فشل المفاوضات بينهما لأكثر من مرة بخصوص مناطق شمال غرب سوريا.

الطائرات الروسية قصفت مواقع محيطة تتجمع فيها قوات التركي في معسكر المسطومة جنوب إدلب، كما شنت الطائرات الروسية غارات جديدة على مناطق متفرقة من جبل الزاوية وجبل الأربعين، جنوب إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عددا من الجرحى في صفوف “القوات التركية” وعناصر من الفصائل الموالية لها جراء قصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف محيط الرتل التركي المتوقف عند بلدة البارة في جبل الزاوية جنوب إدلب والذي كان ينوي دخول مدينة كفرنبل مما اضطرهم للانسحاب شمالاً بسبب اشتداد وتيرة القصف الصاروخي والجوي على محيط الرتل . كما وثق “المرصد السوري” استشهاد مواطن جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف دارة عزة في ريف حلب الغربي،

في السياق، تعرَّضت عدّةُ مناطقَ بريفِ إدلبَ الجنوبيّ لقصفٍ بالطائراتِ الروسيّة، وقصفٍ مدفعيٍّ وصاروخيّ للنّظامِ السوريّ، طال أيضاً مناطقَ بريفِ محافظةِ حلب.

المصدر: قناة نسمة