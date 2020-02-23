المرصد السوري لحقوق الانسان:فصائل موالية لتركيا تختطف 5 مواطنين بينهم امراتان في تل تمر

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل موالية لتركيا اختطفت 5 مواطنين، بينهم امرأتان أثناء رعي أغنامهما في قرية أم الكيف بريف تل تمر.

ونقل المرصد عن مصادر محلية قولها إن تلك الفصائل سرقت نحو 150 رأسا من الأغنام، فيما أفرجت تلك الفصائل عن الشبان الثلاثة بينما ما تزال تحتجز النساء حتى الآن.

ونفذت تلك الفصائل الموالية لتركيا، بحسب المرصد السوري، عمليات ”تعفيش“ لمنازل المواطنين السوريين في قرية أم عشبة بريف الحسكة.

المصدر: حضرموت نت