نحو 20 قتيلا من قوات النظام والفصائل خلال الاشتباكات جنوب إدلب.. واستياء المراصد العسكرية من تصوير الأرتال التركية.. والقوات التركية تقصف مناطق في ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استياءًا من قبل المراصد العسكرية العاملة في منطقة إدلب، وذلك بسبب تصوير الأرتال التركية التي تنتشر في محافظة إدلب خوفا من قصفها من قبل قوات النظام.

على صعيد متصل، قصفت الطائرات الحربية الروسية محيط نقطة تتمركز فيها القوات التركية في بلدة إحسم بجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

في سياق ذلك، قصفت القوات التركية بالمدفعية مدينة معرة النعمان وحنتوتين والشيخ دامس ومدايا وخان السبل وحيش وأرمنايا.

على صعيد متصل، لا تزال الاشتباكات العنيفة على محاور ريف إدلب الجنوبي، حيث تحاول قوات النظام التقدم على قرى ركايا وكفرسجنة، فيما دمرت الفصائل كاسحة ألغام لقوات النظام أثناء تقدمها على محور ركايا سجنة، كما تصدت الفصائل لهجوم قوات النظام على محور قرية رويحة في الريف ذاته.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 عنصرا من الفصائل بينهم 7 من الجهاديين، وذلك خلال الاشتباكات والقصف على محوري الشيخ دامس وحنتوتين، فيما قتل 8 من قوات النظام خلال الاشتباكات ذاتها.

كان “المرصد السوري” رصد قبل قليل سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها على قرى حنتوتين والشيخ دامس بريف إدلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة مع الفصائل.