مدير “المرصد السوري”: اليوم كان هناك عدة استهدافات للقوات التركية من قبل الطائرات الحربية الروسية التي استهدفت معسكر المسطومة على طريق أريحا -إدلب.. واستهدفت قوات النظام رتل تركي في منطقة جبل الزاوية.. كما استهدفت نقطة المراقبة التركية في شير مغار شمال غرب حماة.. القصف أسفر عن وقوع جرحى في صفوف القوات التركية.. دخل اليوم رتل تركي إلى إدلب يتألف من 65 آلية محملة بدبابات وجنود وانتشروا بجبل الزاوية لمنع تقدم قوات النظام والروس من التقدم في تلك المنطقة بينما تحاول قوات النظام التقدم من أجل فتح جبهة طريق حلب -اللاذقية أو مايعرف بـ”M4″ الذي يتفرع عن طريق “M5” عند عقدة سراقب ليمر بتلك المنطقة في ريف إدلب وصولا إلى جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

مدير "المرصد السوري": قوات النظام استهدفت رتل تركي في منطقة جبل الزاوية مدير "المرصد السوري": اليوم كان هناك عدة استهدافات للقوات التركية من قبل الطائرات الحربية الروسية التي استهدفت معسكر المسطومة على طريق أريحا -إدلب.. واستهدفت قوات النظام رتل تركي في منطقة جبل الزاوية.. كما استهدفت نقطة المراقبة التركية في شير مغار شمال غرب حماة.. القصف أسفر عن وقوع جرحى في صفوف القوات التركية.. دخل اليوم رتل تركي إلى إدلب يتألف من 65 آلية محملة بدبابات وجنود وانتشروا بجبل الزاوية لمنع تقدم قوات النظام والروس من التقدم في تلك المنطقة بينما تحاول قوات النظام التقدم من أجل فتح جبهة طريق حلب -اللاذقية أو مايعرف بـ"M4" الذي يتفرع عن طريق "M5" عند عقدة سراقب ليمر بتلك المنطقة في ريف إدلب وصولا إلى جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 23, 2020