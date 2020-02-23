قوات النظام تقصف مواقع الفصائل الموالية لتركيا شمال عين عيسى.. والأخيرة تقصف ريف تل أبيض

قصفت قوات النظام، اليوم، مواقع الفصائل الموالية لتركيا شمال بلدة عين عيسى شمال الرقة.

في سياق ذلك، قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرى خربة بقرى وصوان وبير زنار ولقلقو وبير حسن وكور حسن وقزعلي ومبعوجة بريف تل أبيض الغربي.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استقدام القوات التركية رتلا من العربات العسكرية والجنود إلى صوامع شركراك.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير/شباط، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قرية بير كنو بريف تل أبيض شمال الرقة، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف على محاور تل أبيض.