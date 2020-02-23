قوات النظام تسيطر على 3 قرى في ريف إدلب الجنوبي.. و160 ضربة جوية تستهدف منطقة “بوتين-أردوغان” 

سيطرت قوات النظام على قرية ركايا جنوب إدلب، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فيما لا تزال الاشتباكات العنيفة في محيط كفرسجنة وقرية الفقير جنوب إدلب، وسط محاولة تقدم لقوات النظام على تلك القرى.

ورصد “المرصد السوري” اشتباكات وقصف بري متبادل بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على المحاور شرق مدينة إدلب بالقرب من طريق “m4”.

على صعيد متصل، تواصل طائرات “الضامن” الروسي قصف مناطق “خفض التصعيد”، حيث تناوبت عدة طائرات على قصف بلدة كفرنبل وكفرسجنة وإحسم. وبذلك يرتفع تعداد الغارات من الطائرات الحربية الروسية التي قصفت أرياف إدلب وحلب واللاذقية إلى 132.

كما ارتفع تعداد الغارات من طائرات النظام الحربية التي قصفت ريفي إدلب وحلب إلى 28.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 عنصرا من الفصائل بينهم 7 من الجهاديين، وذلك خلال الاشتباكات والقصف على محوري الشيخ دامس وحنتوتين، فيما قتل 8 من قوات النظام خلال الاشتباكات ذاتها.

كان “المرصد السوري” رصد قبل قليل سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها على قرى حنتوتين والشيخ دامس بريف إدلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة مع الفصائل.