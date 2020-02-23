قصف إسرائيلي يستهدف اجتماعا للميلشيات الإيرانية وحركة الجهاد الإسلامي في محيط مطار دمشق الدولي 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا اسرائيليا استهدف مناطق تقع بالقرب من مطار دمشق الدولي وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أحد الصواريخ استهدف موقعا تواجد فيه ضباط من الحرس الثوري الإيراني والجهاد الإسلامي، كما وردت معلومات عن تواجد ضباط سوريين في الموقع الذي استهدف من قبل الصواريخ الإسرائيلية، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من اسقاط عدد من الصواريخ الاسرائيلية قبل الوصول إلى أهدافها وسط معلومات مؤكدة لـ”المرصد السوري” عن وجود قتلى في احد المواقع المستهدفة.