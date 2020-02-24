6 قتلى من حركة الجهاد الإسلامي وقوات موالية لإيران حصيلة القصف الإسرائيلي على مواقع جنوب العاصمة دمشق

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي على مواقع جنوب العاصمة دمشق، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل هم: فلسطينيان اثنان من حركة الجهاد الإسلامي، و4 من القوات الموالية لإيران أحدهم من الجنسية السورية بينما لم تعرف هوية البقية حتى اللحظة، قتلوا جميعاً جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منتصف ليل أمس، مواقعاً لحركة الجهاد الإسلامي والحرس الثوري الإيراني جنوب العاصمة دمشق على بعد كيلومترات قليلة من مطار دمشق الدولي.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، قصفا اسرائيليا استهدف مناطق تقع بالقرب من مطار دمشق الدولي وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أحد الصواريخ استهدف موقعا تواجد فيه ضباط من الحرس الثوري الإيراني والجهاد الإسلامي، كما وردت معلومات عن تواجد ضباط سوريين في الموقع الذي استهدف من قبل الصواريخ الإسرائيلية، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من اسقاط عدد من الصواريخ الاسرائيلية قبل الوصول إلى أهدافها وسط معلومات مؤكدة لـ”المرصد السوري” عن وجود قتلى في احد المواقع المستهدفة.