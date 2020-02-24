حركة الجهاد الإسلامي: مقتل عضوين في الحركة في غارة إسرائيلية في دمشق

24 فبراير,2020
أقل من دقيقة

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يوم الاثنين إن اثنين من أعضائها قتلا في غارة جوية شنتها إسرائيل في دمشق خلال الليل.

وكانت طائرات إسرائيلية مقاتلة قد شنت غارات جوية على مواقع يشتبه بأنها لحركة الجهاد في سوريا قبيل منتصف ليل الأحد بعد وقوع اشتباك بين حركة الجهاد والقوات الإسرائيلية في محيط غزة في وقت سابق يوم الأحد.واستهدف الهجوم الجوي في منطقة العديلية خارج دمشق ما وصفه الجيش الإسرائيل بمركز لنشاط حركة الجهاد الإسلامي في سوريا يشمل أبحاث وتطوير الأسلحة.

وقالت حركة الجهاد في بيان في وقت لاحق إن اثنين من أعضائها لقيا حتفهما في الهجوم.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن طائرات إسرائيلية اخترقت المجال الجوي السوري واستهدفت مناطق في محيط دمشق بموجة من الصواريخ الموجهة.وبثت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية السورية مشاهد لما وصفته بانفجارات في سماء ليل دمشق مع إسقاط الدفاعات الجوية لصواريخ.

وقال المصدر العسكري السوري إنه تم تدمير معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها وإنه يجري تفقد آثار الهجوم.

المصدر:: رويترز

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

24 فبراير,2020

واشنطن ترفض مساعدة تركيا بإدلب.. وتمنع التطبيع مع الأسد

23 فبراير,2020

روسيا: آليات فض النزاع مع الأمريكيين في سوريا ترقى إلى مستوى التنسيق

23 فبراير,2020

الكرملين: أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب

23 فبراير,2020

الأمم المتحدة تقترح إرسال مساعدات إلى سوريا عبر تل أبيض