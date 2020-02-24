بالتزامن مع تقدم قوات النظام هناك.. القوات التركية تنشىء 4 نقاط جديدة في ريف إدلب الجنوبي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء 4 نقاط عسكرية جديدة تابعة لها في محافظة إدلب، وتجلت مواقع النقاط الجديد في كل من احسم وبالقرب من كنصفرة وبين كنصفرة والبارة وبالقرب بسامس الواقعة جميعها بريف إدلب الجنوبي، وذلك بالتزامن مع التقدمات لقوات النظام هناك، على صعيد متصل كان رتل عسكري تركي مؤلف من أكثر من 100 آلية، دخل الأراضي السورية منتصف الليلة الفائتة وتوجه إلى منطقة جبل الزاوية، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 2850 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7600 جندي تركي.

وبذلك أيضاً، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 43، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار وإشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي :(عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور واحسم وجنوب كنصفرة وبين كنصفرة والبارة وبالقرب من بسامس.