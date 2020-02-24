قوات سوريا الديمقراطية تعتقل نحو 10 أشخاص يعملون في “معابر التهريب المائية” في الشحيل شرق دير الزور

24 فبراير,2020
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قوات سوريا الديمقراطية تعتقل نحو 10 أشخاص يعملون في “معابر التهريب المائية” في الشحيل شرق دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حملة دهم تنفذها قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الشحيل شرق دير الزور منذ فجر اليوم الاثنين، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن قسد اعتقلت نحو 10 أشخاص على الأقل يعملون في معابر التهريب المائية الواصلة بين مناطق نفوذ قوات النظام وقسد، كما جرى مصادرة مبلغ مالي يقدر بنحو 10 مليون ليرة سورية من منزل أحد المعتقلين، كما علم المرصد السوري أن قسد أفرجت عن اثنين من الذين جرى اعتقالهم وهما شقيقان اثنان لا علاقة لهما بالمعابر.

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