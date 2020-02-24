نحو 20 آلية عسكرية روسية تتوجه من مدينة القامشلي نحو منطقة تل تمر شمال الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 20 آلية عسكرية روسية من مدرعات ومصفحات وشاحنات توجهت صباح اليوم الاثنين من مدينة القامشلي مروراً بالدرباسية وأبو رأسين وصولاً إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى قرية سبع جفار بريف عين عيسى شمال الرقة، حيث وصل رتل يتألف من 120 آلية من ضمنه عشرات الدبابات.

كما رصد المرصد السوري خلال يوم أمس أيضاً، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام، استهدف مواقع الفصائل الموالية لتركيا شمال بلدة عين عيسى شمال الرقة.