مدير “المرصد السوري”: الاستهداف الإسرائيلي كان لمعسكر تابع لـ “حركة الجهاد الإسلامي” داخل الأراضي السورية جنوب العاصمة دمشق، يوجد داخل المعسكر الذي جرى استهدافه قوات من “الحرس الثوري الإيراني” و”حركة الجهاد الإسلامي” مدعومة من قبل إيران بشكل كبير جداً وغالبية قياديي الحركة متواجدين إما في دمشق أو إيران، الاستهداف قُتل فيه 6 أشخاص بينهم 2 من “حركة الجهاد الإسلامي” وشخص ثالث من الجنسية السورية و3 أشخاص آخرين لا يعلم حتى اللحظة إذا ما كانوا من جنسيات إيرانية أو جنسيات أُخرى، الاستهداف كان على بعد بضعة كيلو مترات من “مطار دمشق الدولي”، ويبدو له علاقة بما يجري في غزة، كل المناطق الواقعة من مطار دمشق الدولي وصولاً إلى السيدة زينب يوجد بها مقرات تابعة لـ “الحرس الثوري الإيراني”، المستغرب أن نظام بشار الأسد لم يعلن بأن هناك استهداف لـ “حركة الجهاد الإسلامي”، القصف الإسرائيلي جرى من فوق الجولان السوري المحتل.

مدير "المرصد السوري": الاستهداف الإسرائيلي كان لمعسكر تابع لـ "حركة الجهاد الإسلامي" داخل الأراضي السورية جنوب العاصمة دمشق مدير "المرصد السوري": الاستهداف الإسرائيلي كان لمعسكر تابع لـ "حركة الجهاد الإسلامي" داخل الأراضي السورية جنوب العاصمة دمشق، يوجد داخل المعسكر الذي جرى استهدافه قوات من "الحرس الثوري الإيراني" و"حركة الجهاد الإسلامي" مدعومة من قبل إيران بشكل كبير جداً وغالبية قياديي الحركة متواجدين إما في دمشق أو إيران، الاستهداف قُتل فيه 6 أشخاص بينهم 2 من "حركة الجهاد الإسلامي" وشخص ثالث من الجنسية السورية و3 أشخاص آخرين لا يعلم حتى اللحظة إذا ما كانوا من جنسيات إيرانية أو جنسيات أُخرى، الاستهداف كان على بعد بضعة كيلو مترات من "مطار دمشق الدولي"، ويبدو له علاقة بما يجري في غزة، كل المناطق الواقعة من مطار دمشق الدولي وصولاً إلى السيدة زينب يوجد بها مقرات تابعة لـ "الحرس الثوري الإيراني"، المستغرب أن نظام بشار الأسد لم يعلن بأن هناك استهداف لـ "حركة الجهاد الإسلامي"، القصف الإسرائيلي جرى من فوق الجولان السوري المحتل. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 24, 2020