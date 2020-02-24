بدعم من التحالف الدولي.. قوات سوريا الديمقراطية تواصل حملتها الأمنية الواسعة ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الحملة الأمنية الضخمة لقوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث تواصل قسد حملات الدهم والاعتقال في كل من الجرزي وذيبان والحوايج وأماكن أخرى في المنطقة، وسط تحليق مكثف لطائرات التحالف في الأجواء، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فقد شوهدت شاحنتين اثنتين تحمل عدد كبير من الذين جرى اعتقالهم، إذ جرى اقتيادهم إلى حقل الجفرة النفطي.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأحد، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من قتل 4 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وذلك بعد مداهمة قسد لمنزل يتوارى فيه عناصر من التنظيم في بلدة الجرزي الواقعة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اشتباك بين عناصر قسد والتنظيم.