دورية روسية – تركية مشتركة تتجول في قرى واقعة بريف عين العرب (كوباني) الغربي

24 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات التركية والروسية لدورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 4 آليات روسية ومثلها تركية من قرية آشمة وجابت قرى جارقلي فوقاني وقران وديكمداش وخورخوري وبوبان وسفتك ومنطقة الإذاعة وسوسان وقولة وقراقوي وبيندر ومشكو وجبنة وجارقلي فوقاني قبل أن تعود إلى آشمة مجدداً، فيما رافقت الدورية مروحيتين روسيتين حلقتا في أجواء المنطقة، وكان المرصد السوري رصد في الـ 17 من الشهر الجاري، تسيير القوات التركية ونظيرتها الروسية لدورية مشتركة في ريفي رأس العين وأبو رأسين، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا وجابت قرى بدليك وملك وظهر العرب وعباس وابراهيمي وفقيرة وحليوة وعراد الواقعة بريف أبو رأسين الشمالي ورأس العين الشرقي، قبل أن تعود إلى شيريك، فيما رافقت الدورية المشتركة مروحية روسية حلقت على علوٍ منخفض، وتعد هذه الدورية هي الأولى منذ بدء التوتر الروسي – التركي

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