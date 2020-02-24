انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” وفصائل عملية “درع الفرات” شمال شرق حلب، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة وسط المدينة، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح خطيرة واحتراق السيارة بشكل كامل. وأشار “المرصد السوري” في 15 من شهر فبراير الجاري إلى أن دوي انفجار عنيف في سُمع في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” وفصائل عملية “درع الفرات” شمال شرق حلب، تبين أنه ناجم عن دراجة نارية ملغمة انفجرت على طريق الباب – الراعي دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.