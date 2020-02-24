القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مواقع قوات النظام و”قسد” في ريف أبو راسين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مكثفا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مواقع قوات النظام و”قسد” في قرية الربيعات بريف أبو راسين.

على صعيد متصل، استهدفت المدفعية التركية منطقة معبر أم جلود وقرية الخاروفية، ما تسبب بإصابة امرأة بجروح، فيما استهدفت مدفعية قوات النظام المتواجدة في “منبج”، مناطق تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا شمال نهر الساجور في ريف حلب الشرقي.

ورصد “المرصد السوري” في 23 فبراير/شباط، قصفا من قوات النظام استهدف مواقع الفصائل الموالية لتركيا شمال بلدة عين عيسى.

في سياق ذلك، قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرى خربة بقرى وصوان وبير زنار ولقلقو وبير حسن وكور حسن وقزعلي ومبعوجة بريف تل أبيض الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير/شباط، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قرية بير كنو بريف تل أبيض شمال الرقة، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف على محاور تل أبيض.