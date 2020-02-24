المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 6 في غارة إسرائيلية على دمشق

أدت الغارات التي شنتها اسرائيل ليلاً على موقع لحركة “الجهاد” الفلسطينية قرب دمشق إلى مقتل 6 من “مقاتليه” على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين، بينهم العنصران اللذان أعلنت سرايا القدس مقتلهما. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن القصف الإسرائيلي تسبب “بمقتل أربعة مقاتلين موالين لإيران، أحدهم سوري فيما لم يتمكن من تحديد جنسيات الثلاثة الآخرين، بالإضافة الى عنصري الجهاد الإسلامي”. وأوضح أنّ “قوات إيرانية كانت موجودة داخل المقر الذي جرى استهدافه”

المصدر:الوطن الخليجية