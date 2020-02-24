المرصدالسوري لحقوق الانسان: قتلى أتراك بقصف روسي وسوري على نقطة تركية جنوب إدلب

24 فبراير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين مقتل وجرح نحو 10 جنود أتراك جراء استهداف طائرات حربية تابعة لروسيا والنظام السوري على النقطة التركية في منطقة كنصفرة الواقعة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وتسبب الاستهداف بإعطاب واحتراق عدة آليات تركية أيضا. وقال المرصد إنه رصد هجوما بريا جديدا تنفذه القوات التركية والفصائل على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بالقطاع الشرقي من ريف إدلب.

وأضاف المرصد أن الهجوم يأتي بالتزامن مع قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين الآن للمرة الثالثة على التوالي، بعد فشل الهجومين السابقين للفصائل والأتراك.

وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام والحربية والطيران الروسي الاثنين إلى 120.

وأشار إلى أن القصف استهدف بلدات بليون واحسم والبارة وفطيرة وكوكبة ومحمبل وكفرنبل وحزارين وبسقلا ومحيط معرة حرمة وبلدات وقرى أخرى واقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب، بالإضافة لأماكن في جبل شحشبو، في حين خرج مركز الدفاع المدني في بليون عن الخدمة بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي.

المصدر:قناة الحرة

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