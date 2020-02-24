المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل واصابة جنود أتراك في غارات على إدلب

24 فبراير,2020
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سقط اليوم عشرة جنود أتراك بين قتيل وجريح جراء قصف جوي نفذته مقاتلات طائرات مقاتلة سورية وروسية على منطقة كنصفرة الواقعة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب. كما تسببت الغارات، وفقاً لما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإعطاب وحرق عدة آليات عسكرية تركية. وفي السياق، رصد المصدر شن القوات التركية والفصائل اليوم هجوم بري كثيف على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي، حيث يأتي الهجوم في ظل قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية.

 

 

المصدر:المملكة اليوم

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