المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل وإصابة 10 جنود أتراك في غارة بإدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن عشرة جنود أتراك سقطوا بين قتيل وجريح في قصف للطيران السوري والروسي في ريف إدلب الجنوبي، وهو ما من شأنه تصعيد التوتر بين موسكو وأنقرة.

وأشار المرصد إلى أن هذه الحصيلة من القتلى والجرحى وقعت جراء قصف للطيران الروسي والسوري استهدف نقطة مراقبة تركية في منطقة كنصفرة بجبل الزاوية، جنوب إدلب.

وتركزت هجمات القوات الحكومية السورية خلال اليومين الأخيرين في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، سعيا للوصول إلى طريق (M4) الذي يربط بين حلب واللاذقية الساحلية.

المصدر:العين الاخبارية