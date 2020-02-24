الفصائل تسيطر على بلدة النيرب.. و9 قتلى من قوات النظام بقصف بري تركي على ريف إدلب.. و37 قتيلا من قوات النظام والفصائل في بلدة النيرب

سيطرت الفصائل المقاتلة والجهادية بإسناد من المدفعية التركية على بلدة النيرب الواقعة بالقرب من طريق “M4″، بعد نحو 8 ساعات من المعارك العنيفة المتواصلة، كما تمكنت الفصائل من اغتنام دبابة وعربة مدرعة و”بيك آب” ورشاش 23 مم وقاعدة مضادة للدروع وتركس مجنزر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصعيدا تركيا عنيفا، حيث استهدفت بعشرات القذائف الصاروخية محاور بلدة النيرب وبلدة الترنبة وسراقب وآفس وداديخ التي تتمركز فيها قوات النظام.

في سياق ذلك، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 9 عناصر من قوات النظام جراء قصف القوات التركية على المناطق آنفة الذكر.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة حلب بلدة النيرب بصواريخ أرض أرض شديدة الانفجار.

ووثق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف والاشتباكات في بلدة النيرب ومحيطها خلال اليوم الاثنين، حيث قتل 11 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، كما قتل 26 مقاتل من الفصائل والجهاديين بينهم 21 بالقصف الجوي الروسي والاشتباكات.