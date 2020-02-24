بعد تعزيزاتها في محيط “عين عيسى”.. قوات النظام تصوب مدافعها باتجاه القوات التركية

24 فبراير,2020
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أفادت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، اليوم، بأن قوات النظام السوري التي تمركزت في محيط بلدة عين عيسى نصبت مدافعها باتجاه مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال عين عيسى في ريف الرقة.
ورصد المرصد السوري، في 23 فبراير/شباط، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى قرية سبع جفار بريف عين عيسى شمال الرقة، حيث وصل رتل يتألف من 120 آلية من ضمنه عشرات الدبابات. 
كما رصد “المرصد السوري” أيضاً، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام، استهدف مواقع الفصائل الموالية لتركيا شمال بلدة عين عيسى شمال الرقة.

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