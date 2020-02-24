المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات النظام تستهدف محيط نقطة تركية في ريف إدلب

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن طائرات النظام الحربية نفذت ضربات جوية على محيط النقطة التركية في منطقة كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وأكد «المرصد» على موقعه الرسمي على الإنترنت، أن القوات التركية قامت بعد ذلك بقصف صاروخي مكثف على مواقع قوات النظام بريفي إدلب الشرقي والجنوبي.

وعلى صعيد متصل، وثق «المرصد» مقتل 5 مدنيين جراء قصف جوي روسي على بلدتي كوكبة والفطيرة بجبل الزاوية، وسط استمرار القصف الجوي المكثف من قبل طائرات الروس والنظام الحربية على بلدات وقرى جبل الزاوية وكفرنبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع اشتباكات متواصلة بين الفصائل والمتشددين من جانب، وقوات النظام من جانب آخر على محاور عدة في المنطقة، إذ تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على سطوح الدير وأرينبة، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها خلال الساعات الفائتة إلى 9.

وبذلك يرتفع عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في محافظة إدلب منذ بدء العملية العسكرية الشهر الماضي إلى 111.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية بعد تصعيد رئيس النظام السوري بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد؛ وهو ما دفع ما يقرب من مليون سوري إلى الفرار باتجاه الحدود مع تركيا.

المصدر:الشرق الاوسط