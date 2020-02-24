المرصد السوري لحقوق الانسان:اشتداد المعارك بمحيط “النيرب” في محاولة تركية للسيطرة على البلدة

قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاثنين , ان القوات التركي والفصائل الجهادية صعدت من هجماتها على بلدة النيرب , في محاول من تركيا للسيطرة على البلدة.

وقال المرصد ان القوات التركية والفصائل تحاول للمرة الرابعة السيطرة على النيرب بعد فشل جميع المحاولات السابقة , التي قالت وسائل الاعلام السورية بان تركيا والفصائل تكبدت فيها خسائر كبيرة بالأرواح.

واضاف المرصد ان الاشتباكات تتواصل بوتيرة عنيفة على محاور عدة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي، ففي ريف إدلب الشرقي، تواصل القوات التركية والفصائل هجومها العنيف على بلدة النيرب وسط استمرار القصف البري التركي بشكل مكثف، ورصد المرصد السوري تقدم للفصائل والأتراك في البلدة والسيطرة على أجزاء منها، أما في ريف إدلب الجنوبي فتستمر الاشتباكات على محوري رويحة وحنتوتين، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، تترافق مع استمرار القصف الجوي والبري المكثف من قبل الروس والنظام، في حين وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف والاشتباكات بريفي إدلب الشرقي والجنوبي خلال اليوم الاثنين، حيث قتل 21 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، كما قتل 27 مقاتل من الفصائل والجهاديين بينهم 18 بالقصف الجوي الروسي، بينما وردت معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الروس جراء استهداف مواقع لهم في محور حنتوتين جنوب إدلب.

وفي سياق متصل قالت مصادر ميدانية لـ”سكاي نيوز عربية”، الاثنين، إن 5 جنود أتراك قتلوا على الأقل من جراء غارات جوية على نقطة مراقبة للجيش التركي بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدف نقطة المراقبة في منطقة كنصفرة في جنوبي ريف إدلب.

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 633 بينهم 18 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 725 بينهم من 547 المجموعات الجهادية, وفقاً للمرصد.