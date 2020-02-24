الفصائل تقصف ريف اللاذقية بصواريخ أرض-أرض.. والدفاعات الجوية في “حميميم” تتصدى

24 فبراير,2020
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قصفت الفصائل بعدة صواريخ أرض-أرض، مواقع في ريف اللاذقية الجنوبي ومحيط مطار حميميم، كما سمع دوي انفجارات قوية في مدينة اللاذقية، في حين تصدت الدفاعات الجوية لها في محيط “قاعدة حميميم” الروسية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية
كما قصفت الفصائل، صباح اليوم، قرى في ريف اللاذقية بعدة صواريخ، حيث سقط إحداها في منزل، ما تسبب بوقوع أضرار مادية.
ورصد المرصد السوري لحقوق  الإنسان، في 19 فبراير/شباط، استهداف الفصائل بـ4 صواريخ شديدة الانفجار مواقع قوات النظام في ريف اللاذقية بالقرب من القاعدة الروسية “حميميم”، حيث تصدت الدفاعات الجوية لعدة أهداف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. ويأتي ذلك في ظل توتر العلاقات الروسية- التركية فيما يخص إدلب.

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