بـ40 آلية عسكرية.. القوات الروسية تنشئ نقطة عسكرية في ريف الرقة

25 فبراير,2020
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تل رفعت
روسي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وصول 40 آلية عسكرية للقوات الروسية إلى قرية “الطرفاوي”، حيث أنشأت نقطة عسكرية لها في القرية التي تبعد 45 كيلومترا عن مدينة الرقة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 يناير/كانون الثاني الفائت، رتلا عسكريا روسيا في طريقه إلى مدينة القامشلي بريف الحسكة، حيث انطلق الرتل من منطقة منبج إلى عين عيسى ومنها إلى الدرباسية في طريق إلى القامشلي، كما يتألف الرتل من 42 آلية ومدرعة تحمل على متنها جنود روس وآليات ثقيلة ومعدات عسكرية ولوجستية، فيما كان المرصد السوري نشر أمس، أن القوات الروسية أنشأت نقطة عسكرية ثانية في محيط بلدة “أبو راسين” في ريف الحسكة. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، انطلقت قوات روسية صباح اليوم من مدينة القامشلي إلى الدرباسية وتجولت في شيريك ومناطق الريف ثم توجهوا إلى بلدة “أبو راسين” وثبتت النقطة العسكرية الثانية ورفعت الأعلام الروسية هناك.

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