القوات التركية تطرد عاملين وتلوح بإيقاف ضخ مياه الشرب في محطة “علوك”

25 فبراير,2020
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اقتحمت مجموعات من القوات التركية والفصائل الموالية لها، صباح اليوم، محطة مياه الشرب في “علوك” بريف رأس العين، حيث طردت العاملين فيها إلى مناطق سيطرة النظام السوري، ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن القوات التركية ستوقف العمل على ضخ مياه الشرب عن المنطقة التي تغذي مناطق واسعة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير/شباط، اختطاف الفصائل الموالية لتركيا 5 مواطنين بينهم امرأتان أثناء رعي أغنامهما في قرية أم الكيف بريف تل تمر. وأفادت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري” إن تلك الفصائل سرقت نحو 150 رأسا من الأغنام، فيما أفرجت تلك الفصائل عن الشبان الثلاثة بينما احتجزت النساء.

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