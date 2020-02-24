قوات النظام تقصف الأحياء السكنية في مدينة إدلب.. ونحو 225 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أحياء مدينة إدلب ومحيطها، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

وقصفت الطائرات الحربية الروسية بعشرات الغارات بلدة النيرب، بعد ساعات من تمكن الفصائل المقاتلة والجهادية وبدعم تركي من السيطرة على البلدة.

وبذلك يرتفع تعداد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على ريف إدلب واللاذقية وحماة إلى 137.

كما ارتفع تعداد الغارات من طائرات النظام الحربية استهدفت خلالها ريف إدلب إلى .87.

وتتواصل المعارك قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية، إذ تمكنت الفصائل من تثبيت نقاطها في بلدة النيرب ومعارة عليا بالقرب من طريق “m4”.

وارتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الساعات الفائتة إلى 11، وهي: الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 9 عناصر من قوات النظام جراء قصف القوات التركية على ريف سراقب.

كما وثق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف والاشتباكات في بلدة النيرب ومحيطها خلال اليوم الاثنين، حيث قتل 11 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، كما قتل 26 مقاتل من الفصائل والجهاديين بينهم 21 بالقصف الجوي الروسي والاشتباكات.