بعد سيطرة الفصائل على “النيرب”.. قوات النظام تحاول استعادتها والمدفعية التركية ترد

تتواصل المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة والمجموعات الجهادية من جهة أُخرى على محور بلدة النيرب الواقعة على طريق m4، حيث تحاول قوات النظام استعادة السيطرة عليها تزامنا مع غارات جوية من طائرات الروس والنظام استهدفت النيرب ومحيطها ومناطق في جبل الزاوية منذ منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء حتى صباح اليوم، دون أن تتمكن من استعادتها وسط معارك عنيفة تشهدها المنطقة بين الطرفين.

وقصفت القوات التركية بعشرات القذائف الصاروخية تجمعات النظام في محيط سراقب وداديخ وآفس والترنبة التي تتمركز فيها قوات النظام.

وتعرضت مدينة إدلب لقصف صاروخي من قبل قوات النظام البرية، مما أدى إلى استشهاد مواطنة ووقوع عدد من الجرحى في صفوف المدنيين صباح اليوم.