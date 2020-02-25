النازحون السوريون بين مطرقة طائرات الروس والنظام وسندان “حرس الحدود التركي”

25 فبراير,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطنة وإصابة 3 مدنيين آخرين برصاص “حرس الحدود التركي” أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية من جهة خربة الجوز على الحدود السورية مع لواء إسكندرون في ريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما منذ انطلاق الثورة السورية إلى 443 مدني، من بينهم 77 طفلا دون الثامنة عشر، و45 مواطنة فوق سن الـ18.

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