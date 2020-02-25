استشهاد طالبتان ومُدرس جراء قصف بصواريخ عنقودية استهدف مدرسة في مدينة إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طالبتان وُمدرس جراء سقوط صاروخ محمل بالقنابل العنقودية استهدف إحدى مدارس مدينة إدلب بالإضافة لوقوع جرحى من الكادر التدريسي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تمكن الفصائل المقاتلة والجهادية بتمهيد مدفعي من قبل “القوات التركية” من السيطرة على قرية معارة عليا الواقعة شمال غرب مدينة سراقب بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها قتل على إثرها 7 عناصر من قوات النظام بالإضافة لمقتل 3 من الفصائل بينم 2 من الجهاديين، كما تمكنت الفصائل المقاتلة والجهادية من السيطرة على شركة الكهرباء الواقعة شرق بلدة النيرب صباح اليوم، بعد أن تمكنت الفصائل من السيطرة يوم أمس على بلدة النيرب الواقعة على طريق m4.

وتواصل الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام قصفها الجوي على محيط مدينة إدلب ومدينة سرمين وبلدات النيرب وقميناس والمسطومة ومصيبين ومعارة عليا ومناطق جبل الزاوية بريف إدلب تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي كثيف وبشكل مستمر يطال المناطق آنفة الذكر.