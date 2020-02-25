مدير “المرصد السوري”: ثلاثة شهداء مدنيين في مدينة إدلب جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف مدرسة، وغارات جوية من طائرات النظام الحربية استهدفت مدينة إدلب، النيرب تقع على مسافة 8 كلم شرق مدينة إدلب، عندما سيطر النظام على النيرب سمح لقسم من قواته بالإشراف على قسم من طريق حلب – اللاذقية الذي يتفرع من طريق دمشق حلب إذا استمرت الفصائل بالتقدم شرقاً ستتمكن من قطع طريق دمشق – حلب الذي قاتل من أجله الروس، إذا تمكنت الفصائل من السيطرة على قريتين شرق النيرب سوف تنهي الفصائل الحلم الروسي بإعادة طريق دمشق – حلب للعمل، “حرس الحدود التركي” قتل مواطنة اليوم عندما حاولت دخول الأراضي التركية، المدني السوري ما بين مطرقة النظام والروس وسندان “حرس الحدود التركي” الذي يترصد لأي مواطن سوري على الحدود، المعارك عنيفة في محيط النيرب كانت هناك محاولات من قبل قوات النظام استعادة السيطرة على النيرب ولكن الفصائل تمكنت من استعادة السيطرة على شركة الكهرباء قرب النيرب، النظام يحاول السيطرة على كفرنبل وحاس من أجل فتح جبهة طريق حلب – اللاذقية، النظام بات يسيطر على نصف محافظة إدلب التي كان لا يسيطر على أي متر منها في عام 2015 .

مدير "المرصد السوري": ثلاثة شهداء مدنيين في مدينة إدلب جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف مدرسة مدير "المرصد السوري": ثلاثة شهداء مدنيين في مدينة إدلب جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف مدرسة، وغارات جوية من طائرات النظام الحربية استهدفت مدينة إدلب، النيرب تقع على مسافة 8 كلم شرق مدينة إدلب، عندما سيطر النظام على النيرب سمح لقسم من قواته بالإشراف على قسم من طريق حلب – اللاذقية الذي يتفرع من طريق دمشق حلب إذا استمرت الفصائل بالتقدم شرقاً ستتمكن من قطع طريق دمشق – حلب الذي قاتل من أجله الروس، إذا تمكنت الفصائل من السيطرة على قريتين شرق النيرب سوف تنهي الفصائل الحلم الروسي بإعادة طريق دمشق – حلب للعمل، "حرس الحدود التركي" قتل مواطنة اليوم عندما حاولت دخول الأراضي التركية، المدني السوري ما بين مطرقة النظام والروس وسندان "حرس الحدود التركي" الذي يترصد لأي مواطن سوري على الحدود، المعارك عنيفة في محيط النيرب كانت هناك محاولات من قبل قوات النظام استعادة السيطرة على النيرب ولكن الفصائل تمكنت من استعادة السيطرة على شركة الكهرباء قرب النيرب، النظام يحاول السيطرة على كفرنبل وحاس من أجل فتح جبهة طريق حلب – اللاذقية، النظام بات يسيطر على نصف محافظة إدلب التي كان لا يسيطر على أي متر منها في عام 2015 . Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, February 25, 2020