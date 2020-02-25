مئات المواطنين يتظاهرون دعماً لـ”القوات التركية” وفصائل “الجبهة الوطنية” عند البوابة الحدودية مع تركيا في اعزاز شمال حلب

25 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجمع مئات المواطنين قرب معبر “باب السلامة” الحدودي مع تركيا شمال حلب دعماً لـ”القوات التركية” وفصائل “الجبهة الوطنية” في عمليتهم العسكرية بمحافظة إدلب، كما ندد المتظاهرون بتخاذل المجتمع الدولي حيال المجازر التي يرتكبها الضامن “الروسي” والنظام السوري بحق المدنيين وعمليات تهجير وتشريد المواطنين من مناطقهم في ريفي حلب وإدلب بفعل العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة.

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