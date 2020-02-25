مقاتلات النظام السوري تستهدف تجمع “القوات التركية” في مطار تفتناز العسكري شمال شرق إدلب.. و4 ضحايا حصيلة القصف الصاروخي على مدينة إدلب

نفذت مقاتلات النظام الحربية عدة غارات جوية استهدفت مطار تفتناز العسكري الذي تتخذه “القوات التركية” قاعدة لها شمال شرق إدلب، دون ورود معلومات عن وجود خسائر بشرية.

فيما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الضحايا المدنيين جراء القصف الصاروخي والقصف بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية الذي طال عدة مدارس في مدينة إدلب، حيثُ ارتفعت الحصيلة لـ 4 بينهم مُدرسين اثنين وطالبة ومُدرسة، كما شنت طائرات النظام الحربية عدة غارات جوية استهدفت الأحياء السكنية لمدينة إدلب مما أسفرعن جرح 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وارتفع تعداد الغارات الجوية التي نفذتها طائرات النظام والروس اليوم إلى أكثر من 150 غارة استهدفت خلالها مناطق في كل من مدينة إدلب ومحيطها ومدينة سرمين وبلدات النيرب وقميناس والمسطومة ومطار تفتناز العسكري ومصيبين ومعارة عليا ومناطق جبل الزاوية بريف إدلب، بالإضافة لقصف بعشرات القذائف الصاروخية طال مناطق متفرقة من جبل الزاوية ومدينة إدلب ومحيطها ومحاور الإشتباكات في النيرب