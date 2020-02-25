خلال الـ 36 ساعة الفائتة.. قوات النظام سيطرت على أكثر من 15 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي.. و16 قتيلاً من الفصائل والمجموعات الجهادية وقوات النظام خلال المعارك الدائرة في محيط النيرب

تواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها قضم المزيد من المناطق في ريف إدلب الجنوبي، بعد تمهيد جوي روسي مكثف وقصف بعشرات القذائف الصاروخية، حيث تمكنت قوات النظام رفقة المسلحين الموالين لها من السيطرة على 16 قرية وبلدة خلال الـ 36 ساعة الفائتة بعد اشتباكات مع الفصائل والمجموعات الجهادية وهي: جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين في ريف إدلب الجنوبي.

في حين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من القتلى في صفوف عناصر الفصائل والمجموعات الجهادية خلال المعارك الدائرة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط بلدة النيرب شرق إدلب، إذ قضى 6 عناصر من الجبهة الوطنية، و4 من المجموعات الجهادية، في حين وثق المرصد السوري مقتل 6 عناصر من قوات النظام خلال المعارك ذاتها.