15 شهيدا وجريحا بقصف جوي على معرة مصرين.. وأكثر من 175 ضربة جوية تستهدف منطقة “بوتين – أردوغان” خلال اليوم

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد 4 مواطنين وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، جراء غارة من الطائرات الحربية التابعة للنظام على مدينة معرة مصرين شمال مدينة إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 10 تعداد الشهداء المدنيين الذين قضوا اليوم في محافظة إدلب، وهم: 4 بينهم مُدرسين اثنين وطالبة ومُدرسة جراء القصف الصاروخي والقصف بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية الذي طال عدة مدارس في مدينة إدلب، ومواطنين اثنين جراء غارات جوية من طائرات النظام الحربية على الأحياء السكنية لمدينة إدلب، و4 مواطنين جراء غارة من طائرة حربية تابعة للنظام استهدفت مدينة معرة مصرين.

وارتفع عدد الغارات الجوية التي نفذتها طائرات النظام والروس اليوم إلى أكثر من 176 غارة استهدفت خلالها مناطق في كل من مدينة إدلب ومحيطها ومدينة سرمين وبلدات النيرب وقميناس والمسطومة ومطار تفتناز العسكري ومصيبين ومعارة عليا ومناطق جبل الزاوية ومعرة مصرين بريف إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدماً جديداً أحرزته الفصائل المقاتلة والجهادية على حساب قوات النظام والمسلحين الموالين في محيط مدينة سراقب، تمثل بسيطرة الأولى على قرية سان الواقعة غرب مدينة سراقب.